  • 28 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Anadolu Efes son şampiyona kaybetti

Anadolu Efes son şampiyona kaybetti

Anadolu Efes, Rusya deplasmanından istediği sonucu alamadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Anadolu Efes son şampiyona kaybetti

Basketbol THY Avrupa Ligi'ndeki 20. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-77 mağlup oldu.

Bu sonuçla, CSKA Moskova 15. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 24 sayı kaydeden Thomas Heurtel oldu. CSKA Moskova'da Nando De Colo 14, Kyle Hines 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Öte yandan, Rus temsilcisinde Milos Teodosic ile Victor Khryapa, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. 

Etiketler: CSKA Moskova, Anadolu Efes
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER