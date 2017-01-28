Anadolu Efes son şampiyona kaybetti

Basketbol THY Avrupa Ligi'ndeki 20. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-77 mağlup oldu.

Bu sonuçla, CSKA Moskova 15. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 24 sayı kaydeden Thomas Heurtel oldu. CSKA Moskova'da Nando De Colo 14, Kyle Hines 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Öte yandan, Rus temsilcisinde Milos Teodosic ile Victor Khryapa, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.