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Anadolu Efes Moskova deplasmanında

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi veren Anadolu Efes, 20. hafta maçında yarın zorlu Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile karşılaşacak.

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Anadolu Efes Moskova deplasmanında

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi veren Anadolu Efes, 20. hafta maçında yarın zorlu Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Son maçında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 yenen Anadolu Efes, ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. Geçen sezonun şampiyonu CSKA Moskova ise son maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibine 79-74 mağlup oldu. Rus temsilcisi 14 galibiyet ve 5 yenilgi sonrası averajla ikinci sırada bulunuyor.

Etiketler: Basketbol THY Avrupa Ligi, Anadolu Efes
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