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Anadolu Efes deplasmanda avantaj arıyor

Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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Anadolu Efes deplasmanda avantaj arıyor

Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, ilk maç Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bitiren Olympiakos, 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 6. sırayı alan Anadolu Efes karşısında ev sahibi saha avantajını elde etti.

İkinci maçın da Yunanistan'da oynanacağı eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç Yunanistan'da oynanacak ve Dörtlü Final'e kalan takım belli olacak.

Etiketler: Anadolu Efes, thy avrupa ligi, olympiakos, basketbol
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