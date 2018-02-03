Ampute Milli Takımı, İtalya'daki turnuvada şampiyon oldu

Fano Belediyesinin festivali dahilinde düzenlenen turnuvaya Avrupa şampiyonu unvanıyla katılan milliler, rakipleri Fransa ve İtalya'yı 5-0'lık skorlarla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa karşısında milli takımın gollerini Serkan Dereli, Ömer Güleryüz, Fatih Şentürk ve Kemal Güleş (2) kaydetti. İtalya karşısında ise Ömer Güleryüz (4) ile Kemal Güleş ağları sarstı.

Galibiyetin ardından duygularını dile getiren kaptan Osman Çakmak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türk halkına söz verdik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tüm kupaları toplamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcular şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Turnuvada Ampute Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunu temsilen Konsolos Gamze Algün de Fano'ya ziyarette bulundu.

AA