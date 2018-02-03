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Buradasınız : » » Ampute Milli Takımı, İtalya'daki turnuvada şampiyon oldu

Ampute Milli Takımı, İtalya'daki turnuvada şampiyon oldu

İtalya'nın Fano kentinde düzenlenen Ampute Futbol Fano Cup Turnuvasını'nda Türkiye, birinci oldu.

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Ampute Milli Takımı, İtalyadaki turnuvada şampiyon oldu

Fano Belediyesinin festivali dahilinde düzenlenen turnuvaya Avrupa şampiyonu unvanıyla katılan milliler, rakipleri Fransa ve İtalya'yı 5-0'lık skorlarla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa karşısında milli takımın gollerini Serkan Dereli, Ömer Güleryüz, Fatih Şentürk ve Kemal Güleş (2) kaydetti. İtalya karşısında ise Ömer Güleryüz (4) ile Kemal Güleş ağları sarstı.

Galibiyetin ardından duygularını dile getiren kaptan Osman Çakmak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türk halkına söz verdik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tüm kupaları toplamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcular şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Turnuvada Ampute Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunu temsilen Konsolos Gamze Algün de Fano'ya ziyarette bulundu.

AA 

Etiketler: İtalya, ampute milli takımı, ampute futbol fani cup turnuvası
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