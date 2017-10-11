Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik yağdı

Spor camiasından birçok isim, Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, milli sporcular Kenan Sofuoğlu, Emre Belözoğlu, Yasmani Copello Escobar, İpek Soylu, Gözde Kırdar, İrem Yaman, Tutya Yılmaz ve Beytullah Eroğlu, Ampute Milli Takımı'nın başarısını mesajlarla kutladı.

Hidayet Türkoğlu, tebrik mesajında "Ampute Milli Takımı'ndaki tüm kahramanları yürekten kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Emre Belözoğlu, "Ampute Milli Takımı'nın bütün oyuncuları, teknik ekibi ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ülkemiz adına onlara teşekkürü bir borç bilirim. Hepsinden Allah razı olsun." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan antrenör Guidetti, "Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederim." yorumunu yaptı.

Ampute Milli Takımı ile gurur duyduğunu ifade eden Kenan Sofuoğlu, "Avrupa şampiyonluğunuzdan ötürü hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Ben de geçirdiğim kazadan dolayı bir süre koltuk değneklerini kullanmak zorundayım. Bu yüzden neyi başardığınızı çok iyi biliyorum. Koltuk değnekleriyle bırakın futbolu, yürümek hatta ayakta durmak bile çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Bedensel engelli milli yüzücü Beytullah Eroğlu, "Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Maçı statta izledim. Mücadelelerine şahit oldum. Başarmayı istediler ve başardılar. Avrupa şampiyonu oldular. Ne kadar tebrik etsek azdır. Bizlere de ilham kaynağı oldular. İki ay içinde dünya şampiyonası var. Buna katılacağım. Ben de onlar gibi altın madalya almak istiyorum. Dualarım onlarlaydı. İnşallah başarıları daim olur, bundan sonra da yeni başarılara imza atarlar." diye konuştu.

VakıfBank'ın milli voleybolcusu Gözde Kırdar, "Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Bizim gururumuzsunuz." dedi.

Milli tenisçi İpek Soylu, mesajında "Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Milli tekvandocu İrem Yaman, "Ampute Milli Futbol Takımı'nı Avrupa şampiyonu olmasından dolayı tebrik ediyorum. Onlar bizim için en büyük gurur kaynağı. İnşallah basında gerektiği kadar yer alır. Çok tebrikler." şeklinde konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısını gururla izlediğini aktaran milli atlet Yasmani Copello Escobar, "Herkese örnek olması gereken, muhteşem bir hikayeye imza attılar. Türk milletini gururlandırdılar. Tüm oyuncuları tek tek kutluyorum. Bu başarının Türk sporculara ilham kaynağı olmasını umuyorum. Mücadeleyi bırakmazsanız başaramayacağınız şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Haberi ilk duyduğunda yaşadığı gurur ve mutluluğun tarifinin imkansız olduğunu belirten milli cimnastikçi Tutya Yılmaz ise "Unutulmaz bir başarıya imza atarak ülkemizin gurur kaynağı olan Ampute Milli Takımı'nı gönülden kutluyorum. Her biri ayrı bir hikayenin kahramanı olan Ampute Milli Takımı bizlere şunu gösterdi; başarının önünde hiçbir engel yoktur. Başarının sırrı çok çalışmak, istemek ve hayal etmektir." şeklinde görüşlerini paylaştı.