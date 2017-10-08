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Ampute Milli Futbol Takımı adını finale yazdırdı

Ampute Milli Takımımız, Polonya'yı 1-0 yenerek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

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Ampute Milli Futbol Takımı adını finale yazdırdı

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'yı 1-0 yenerek Ampute Milli Futbol Takımı'nda adını finale yazdırdı.

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. TRTSPOR'dan canlı yayınlanan maçta Milli Takımımız, Rahmi'nin 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Serkan'ın 50+1'deki golü ile Millilerimiz farkı 2'ye çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Milli Takımımız, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Etiketler: Ampute Milli Futbol Takımı
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