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Amed Sportif'in kaptanı Şehmus hayatını kaybetti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Amed Sportifin kaptanı Şehmus hayatını kaybetti
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
 
Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Diyarbakır'a hareket eden Şehmus Özer'in kullandığı 35 SEH 77 plakalı otomobil, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Şehmus olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
Olay yerinden alınan futbolcunun cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.
 
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi." ifadesini kullandı. AA
 
Etiketler: Spor Toto 2. lig, Amed Sportif Faaliyetler, şehmus özer
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