Amasra'da kulaçlar 'Yüzme Maratonu' için atıldı

Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada, kadınlar kategorisinde bin 500 metrelik parkurda Ceyda Şevval Çelenli, erkekler kategorisinde ise Hasan Emre Musluoğlu birinci oldu.

3 bin metrelik parkurda ise kadınlarda İlayda Keloğlu, erkeklerde Emre Candan yarışı birinci olarak tamamladı.

Amasra Büyük Limanı Halk Plajı'ndan açığa doğru bin 500 metre ve 3 bin metrelik parkurda yapılan yarışmaya, 340 yüzücü katıldı.

Yarışta, yüzücülerin elde ettiği dereceler ayaklarına bağlanan çipler sayesinde belirlendi.

Yüzücülere, yarışma esnasında Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı botlar eşlik etti.

"Amasra 3 bin yıllık tarihiyle önemli turizm merkezlerinden biri"

Bartın Valisi Nusret Dirim, yarışma öncesi yaptığı açıklamada, Amasra’nın 3 bin yıllık tarihiyle önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Amasra’nın "Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu"na ev sahipliği yaptığını belirten Dirim, “Bu organizasyonun Amasra için gelecekte güçlenerek önemli bir organizasyon olacağını değerlendiriyoruz. Federasyonumuza böylesine önemli bir organizasyonda Amasra’yı seçtikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu ev sahipliği Amasra’ya ve turizmine yeni bir tanınırlık kazandıracaktır.” diye konuştu.

Yarışmada 88 yaşındaki yüzücü de kulaç attı

Öte yandan yarışmaya katılan 88 yaşındaki yüksek mühendis Levent Aksüt, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Aksüt, yaptığı açıklamada, yarışmanın tadını çıkaranın kendisi olduğunu ifade etti.

Amasra'nın, çok güzel bir yer olduğunu belirten Aksüt, "Deniz çok güzel, yüzmeye elverişli. Amasra'ya ilk defa geliyorum. Diğer denizlerde çok yüzdüm, İstanbul Boğazı’nda 28 defa yüzdüm. Gençlerle bir arada olmak, onlarla yüzmek çok güzel. İnşallah bu yarışma Amasra için de güzel bir tanıtım olur." ifadelerini kullandı.