Altınordu Atletico Madrid'i ağırlayacak

Bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde elemelerin ilk turunda Bulgaristan ekibi Levski Sofya'yı, ikinci turda ise Çekya'dan Sparta Prag'ı saf dışı bırakan Altınordu, yarın Şampiyonlar Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Atletico Madrid'le karşılaşacak.

İzmir temsilcisi, tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakada yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda konuk edeceği Atletico Madrid'i yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

İzmirli sporseverler müsabakayı ücretsiz olarak izleyebilecek.