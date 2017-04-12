Alonso, Monaco yerine Indianapolis 500'te yarışacak

Formula 1 takımlarından McLaren-Honda'nın İspanyol pilotu Fernando Alonso, sezonun 6. mücadelesi Monaco Grand Prix'si yerine ABD'deki Indianapolis 500 yarışına katılacak.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, McLaren, ABD'nin Indianapolis kentinin 28 Mayıs'ta 101. kez ev sahipliği yapacağı Indianapolis 500 yarışında Honda motorlu bir otomobille yarışacak.

Amerikan IndyCar Serisi'nde mücadele eden Andretti Autosport takımı için McLaren-Honda-Andretti adıyla yarışacak aracın direksiyonuna, Fernando Alonso geçecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı 2 kez kazanan Alonso, bu nedenle aynı tarihte yapılacak sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sini kaçıracak.