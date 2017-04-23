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Almanya'da mart ayının golü Podolski'den

Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski’nin Almanya Milli Takımı formasıyla İngiltere’ye karşı attığı gol, Almanya'da mart ayının golü seçildi.

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Almanyada mart ayının golü Podolskiden

Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'nin Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta attığı gol, Almanya'da mart ayının golü seçildi.

Almanya'nın televizyon kanalı ARD tarafından yapılan açıklamaya göre seyircilerin yüzde 73,61'i, Podolski’nin Almanya-İngiltere maçında attığı golü, mart ayının golü olarak belirledi.

Dortmund'daki Signal Iduna Park Stadı’nda 22 Mart’ta oynanan özel maçta Almanya, Podolski’nin yaklaşık 20 metreden attığı golle İngiltere’yi 1-0 mağlup etmişti.

Bu maçla milli takıma veda eden Podolski, 130 kez giydiği milli formayla 49 gol kaydetti.

Etiketler: almanya, ayın golü, Lukas Podolski
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