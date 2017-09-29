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Buradasınız : » » Alman takımlarından 36 yıl sonra ilk

Alman takımlarından 36 yıl sonra ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig, Avrupa Ligi’nde de Hertha Berlin, Hoffenheim ve Köln rakiplerine yenildi.

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Alman takımlarından 36 yıl sonra ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde haftayı puansız kapatan 6 Alman takımı, aldıkları mağlubiyetlerle 36 yıl sonra bir ilke imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Hertha Berlin, Hoffenheim ve Köln ikinci hafta maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

"Devler Ligi"nde Borussia Dortmund'un sahasında Real Madrid'e 3-1, Leipzig'in deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 ve Bayern Münih'in de deplasmanda Paris Saint-Germain takımına 3-0 mağlup olmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarda Köln, Kızıl Yıldız'a 1-0, Hoffenheim Ludogorets'e 2-1, Hertha Berlin de Östersunds'a 1-0 yenildi. 

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, bayern münih, Borussia Dortmund, Leipzig
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