Akhisar evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

18. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

19. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla ceza alanına giren Saadane, kaleciyle karşıya kaldı, Bora Körk yatarak topun sahibi oldu.

38. dakikada Özgür Çek'in sol kanattan yaptığı ortada Kweuke, topu Dhurgham İsmail'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Topu takip eden Kweuke'nin kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Bora'da kaldı.

64. dakikada Özgür Çek'in sağ kanattan yaptığı ortada Jantscher'in kafa vuruşunda kaleci Bora topu uzaklaştırdı.

65. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Cikalleshi'nin pasıyla topla buluşan Özer Hurmacı'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

75. dakikada sol kanattan Jantscher'in kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Bora topu önledi.

77. dakikada hızlı gelişen Akhisar Belediyespor atağında topla buluşan Cikalleshi, ceza alanı sağ çaprazından kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Müsabakayı Akhisar Belediyespor 1-0 galip tamamlandı.