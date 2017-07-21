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Buradasınız : » » Akhisar Belediyespor'dan forvet takviyesi

Akhisar Belediyespor'dan forvet takviyesi

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, eski Trabzonsporlu golcü oyuncu Paulo Henrique'yi kadrosuna dahil etti.

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Akhisar Belediyespordan forvet takviyesi

 Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, eski Trabzonsporlu golcü oyuncu Paulo Henrique'yi kadrosuna dahil etti.

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ile yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel, İbrahim Evren Acar ve Süleyman İşçi'nin katıldığı törenle 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde daha önce 2011-2012 sezonunda geldiği Trabzonspor'la Süper Lig'de 84 maça çıkan 28 yaşındaki Henrique, 19 gol atmıştı. Brezilyalı futbolcu 2013-2014 sezonu bitiminde Çin'in Shanghai Greenland takımına transfer olmuştu.

Etiketler: Akhisar Belediyespor, transfer, Paulo Henrique
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