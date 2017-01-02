Akhisar Belediyespor stoperini buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin Süper Lig ekiplerinden Henan Jianye'de forma giyen Slovenyalı futbolcu Miral Samardzic ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan törende 29 yaşındaki stoper Samardzic ile son 1 yılı opsiyonlu olarak 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Antalya kampı başlıyor

Başkan Hüseyin Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada Antalya kampının 3 Ocak Salı günü başlayacağını belirterek, takımın Belek'te ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını sürdüreceğini kaydetti.

Eryüksel, devre arası kampının takımı toparlamak ve lige hazırlamak için önemli bir fırsat olacağını dile getirerek, "Ara transfer döneminde 2 veya 3 futbolcu ile anlaşmayı planladık, kamp döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadromuz şekillenecek." diye konuştu.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılacak yeşil-siyahlıların kampına yeni transferlerden Daniel Larsson'un da dahil olacağı bildirildi.

Akhisar Belediyespor'un, 8 Ocak Pazar günü 14.00'te TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile bir hazırlık maçı yapacak.