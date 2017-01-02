Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.548
    Euro: 3.713
  • BIST: 77754.46
    Altın: 131.05

Kapat
Buradasınız : » » Akhisar Belediyespor stoperini buldu

Akhisar Belediyespor stoperini buldu

Akhisar Belediyespor, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi'nde forma giyen Sloven stoper Miral Samardzic ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Akhisar Belediyespor stoperini buldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin Süper Lig ekiplerinden Henan Jianye'de forma giyen Slovenyalı futbolcu Miral Samardzic ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan törende 29 yaşındaki stoper Samardzic ile son 1 yılı opsiyonlu olarak 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
 
Antalya kampı başlıyor 
 
Başkan Hüseyin Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada Antalya kampının 3 Ocak Salı günü başlayacağını belirterek, takımın Belek'te ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını sürdüreceğini kaydetti.
 
Eryüksel, devre arası kampının takımı toparlamak ve lige hazırlamak için önemli bir fırsat olacağını dile getirerek, "Ara transfer döneminde 2 veya 3 futbolcu ile anlaşmayı planladık, kamp döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadromuz şekillenecek." diye konuştu.
 
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılacak yeşil-siyahlıların kampına yeni transferlerden Daniel Larsson'un da dahil olacağı bildirildi.
 
Akhisar Belediyespor'un, 8 Ocak Pazar günü 14.00'te TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile bir hazırlık maçı yapacak.
Etiketler: Akhisar Belediyespor, Stoper, transfer
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER