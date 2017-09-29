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Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe Maç Özeti

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

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Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe Maç Özeti

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 2. mağlubiyetini yaşadı.

Lige Göztepe ve Trabzonspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberliklerle başladıktan sonra Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 3-2 yenildikten sonra Aytemiz Alanyaspor (4-1) ve Beşiktaş (2-1) maçlarını kayıpsız geçmişti.

Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 2 hafta sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı. İlk 6 haftada bütün maçlarda gol atmayı başaran sarı-lacivertli ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında gol sevinci yaşayamadı.

11 puanda kalan Fenerbahçe, lige verilecek aranın ardından Evkur Yeni Malatyaspor'la İstanbul'da karşılaşacak.

Deplasmanda 11 maç sonra yenildi

Deplasmanda son mağlubiyetini 29 Ocak 2017'de Kayserispor karşısında 4-1'lik skorla alan Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına kadar dış sahada oynadığı 11 karşılaşmada yenilmemişti.

Geçen sezon Kayserispor maçından sonra oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Gençlerbirliği'ni 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmişti.

Alper Potuk ve Skrtel oyun dışı kaldı

Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 66. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna giren Alper Potuk, 81. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Sarı-lacivertli ekipte iki sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılan Martin Skrtel de 86. dakikada oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'de, geçen haftaki Beşiktaş maçında Neto ve İsmail Köybaşı kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçtan sonra saha içindeki hakem Bülent Yıldırım'ın yanına kadar giderek, kendisiyle bir süre konuştu.

Akhisarspor, evinde kayıpsız

Beşiktaş ve Galatasaray'la iç sahada yoluna kayıpsız giden 3 takımdan biri olan Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi de 1-0 yenmeyi başardı.

Bu sezon iç sahada 4'te 4 yapan yeşil-siyahlı takım, daha önce Manisa'da konuk ettiği Demir Grup Sivasspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Kardemir Karabükspor'u (2-1) mağlup etmişti.

Onur Ayık'tan 3 puanı getiren gol

Ligde Fenerbahçe maçına kadar 1'i ilk 11 olmak üzere 2 maçta forma şansı bulan Onur Ayık, sonradan oyuna girdiği müsabakada takımının ilk kaleyi bulan şutunda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon ilk golünü kaydeden Onur Ayık, yeşil-siyahlı formayla ligde toplam 3. golüne ulaştı. Onur Ayık, ligdeki son golünü 2015-2016 sezonunda 13 Mart 2016'da oynanan Eskişehirspor maçında atmıştı.  

Etiketler: Akhisar Belediyespor Fenerbahçe Maç Özeti, Akhisar Belediyespor Fenerbahçe Maçı
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