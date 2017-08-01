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Akhisar Belediyespor, Brezilyalı ön liberoyu kadrosuna kattı

Yeşil-siyahlı kulüp, Brezilyalı futbolcuyu Serginho'yu renklerine bağladı.

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Akhisar Belediyespor, Brezilyalı ön liberoyu kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, Brezilyalı futbolcu Sergio Antonio Borges Junior'u (Serginho) kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp binasında gerçekleştirilen törende Serginho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel futbol hayatına Brezilya ligi takımlarından Villa Nova’da başlayan 30 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Miniero, Clube de Regatas, Criciuma EC, Vasco da Gama ve Sport Recife formaları giydi.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Wasl forması giyen deneyimli ön libero geçtiğimiz sezon takımıyla 12 lig maçında görev aldı.

Etiketler: Akhisar Belediyespor, Brezilya, sergio antonio borges junior
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