Akgül'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyük başarı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 4. gününde, erkekler serbest stil 70 ve 125, kadınlar 58 ve 69 kiloda eleme müsabakaları yapıldı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda ilk maçında Ukraynalı Danylo Kartavyi'yi 9-2'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonaya sakatlığına rağmen katılan Taha, çeyrek finalde de Gürcü Geno Petriashvili karşısında zorlanmadı. Rahat bir müsabaka çıkaran milli sporcu, Petriashvili'yi 14-4 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale kaldı.

Türkiye'nin altın madalya umutlarından Taha, yarı finalde Macar Daniel Ligeti'ye puan vermedi. Minderden 5-0 galip ayrılan Taha, adını finale yazdırdı.

Taha Akgül, akşam seansında finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov ile karşılaşacak.

Yakup Gör çeyrek finalde veda etti

Serbest stil 70 kiloda mindere çıkan Yakup Gör ise çekişmeli geçen eleme müsabakasında Gürcü Davit Tlashadze'yi bir sayı farkla 7-6 yenerek, çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde Rus Israil Kasumov karşısında varlık gösteremeyen Yakup, rakibine 10-0 teknik üstünlükle boyun eğdi. Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan milli sporcu, Kasumov'un finale yükselememesi nedeniyle repesaj mücadelesi hakkı elde edemeyerek elendi.

Buse Tosun bronz madalya maçına çıkacak

Geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'da bronz madalya kazanan Buse Tosun, Novi Sad'da yine kürsünün üçüncü basamağında yer almaya çalışacak.

Kadınlar 69 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi, 8-2 önde olduğu ilk müsabakasında Belaruslu Maryia Mamashuk'a 14-8 yenilmekten kurtulamadı.

Mamashuk'un finale yükselmesi sonrası Norveçli Signe Marie Fidje Store ile repesaj müsabakası yapan Buse, minderden 10-4 galip ayrılarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Buse Tosun, üçüncülük-beşincilik maçında Ukraynalı Alla Cherkasova ile karşı karşıya gelecek.