Ahmet Nur Çebi: Şenol hocamızın yeri belli

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı.

Milli takımda Fatih Terim'den boşalan görev için Şenol Güneş'in adının geçmesine ilişkin soruya Beşiktaşlı yönetici, "A Milli Takım milli meselemiz ama Beşiktaş da bizim için çok önemli bir yer. 5-6 seneden beri bugünler için çalıştık. Bir strateji belirledik. Şenol hocamızın yeri belli. Ben olacağını düşünmüyorum. Sayın başkanımızın ifade ettiği gibi, hayal görmektir Şenol hocanın milli takıma gitmesine bizim müsaade etmemiz. Ama orası milli takımdır. Önümüze nasıl bir tablo gelir... Umarım bizi zorlayan bir şey olmaz ve hocayla devam ederiz." cevabını verdi. AA