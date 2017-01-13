Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray, Gençlerbirliği Kulübünden transfer ettiği Ahmet Çalık'ın maliyetini açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübüne 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 4,5 yıllık anlaşma yaptığı Ahmet Çalık'a ise toplam 4 milyon 50 bin avro garanti ücret verecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Çalık ve Gençlerbirliği Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2 milyon 500 bin avro tutarında transfer tazminatı ödenecektir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 4,5 yıllığına anlaştığı Ahmet Çalık'a bu sezon için 450 bin avro, sonraki 4 sezon için de 900'ar bin avro garanti ücret ödeyecek.

Galatasaray, bu dönem içerisinde ayrıca futbolcunun oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alınacak her bir puan için Ahmet Çalık'a 5 bin avro puan primi verecek. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için yüzde yüz, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için yüzde 50 ve 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için ise yüzde 25 oranında olacak.