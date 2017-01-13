  • 13 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.803
    EURO 4.05
  • BIST 81221.27
    ALTIN 146.47
Buradasınız : » » Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a maliyeti

Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a maliyeti

Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Çalık'ın transferi için Gençlerbirliği Kulübüne 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Ahmet Çalıkın Galatasaraya maliyeti
Galatasaray, Gençlerbirliği Kulübünden transfer ettiği Ahmet Çalık'ın maliyetini açıkladı.
 
Gençlerbirliği Kulübüne 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 4,5 yıllık anlaşma yaptığı Ahmet Çalık'a ise toplam 4 milyon 50 bin avro garanti ücret verecek.
 
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Çalık ve Gençlerbirliği Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2 milyon 500 bin avro tutarında transfer tazminatı ödenecektir." denildi.
 
Sarı-kırmızılı kulüp, 4,5 yıllığına anlaştığı Ahmet Çalık'a bu sezon için 450 bin avro, sonraki 4 sezon için de 900'ar bin avro garanti ücret ödeyecek.
 
Galatasaray, bu dönem içerisinde ayrıca futbolcunun oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alınacak her bir puan için Ahmet Çalık'a 5 bin avro puan primi verecek. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için yüzde yüz, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için yüzde 50 ve 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için ise yüzde 25 oranında olacak.
 
Etiketler: ahmet çalık, Galatasaray
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER