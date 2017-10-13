  • 13 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.649
    EURO 4.316
  • BIST 105661.07
    ALTIN 151.954
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Agüero sahalara çabuk döndü

Agüero sahalara çabuk döndü

Hollanda'da trafik kazası geçiren Arjantinli futbolcu, takımla beraber antrenmana çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Agüero sahalara çabuk döndü

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Arjantinli oyuncu Sergio Agüero, yeşil sahalara döndü.

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, eylül ayı sonunda Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçirdiği trafik kazasının ardından yaralanan 29 yaşındaki futbolcunun takımla beraber antrenmana çıktığı bildirildi. Arjantinli yıldız ise sosyal medya hesabından görüntü ve fotoğraf paylaştı.

Kolombiyalı sanatçı Maluma'nun konserini izledikten sonra bindiği taksiyle havaalanına giderken trafik kazası geçiren Agüero'nun kaburgalarının kırıldığı ve iki ay sahalardan uzak kalabileceği basına yansımıştı.

Agüero, bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 7 gol attı. 2011-12 sezonundan bu yana Manchester City formasını giyen ve 176 gol atan Arjantinli yıldız, bir gol daha kaydetmesi halinde Eric Brook'a ait kulübün en çok gol atan futbolcusu unvanına ortak olacak.

Etiketler: Aguero, Hollanda
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER