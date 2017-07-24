'Ağabeyimin teşvikiyle milli takımdayım'

İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı'nın genç oyuncusu Pınar Kaya, abisinin teşvikiyle milli takıma katıldığını ve Neslihan Demir Güler gibi başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğini söyledi.



İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı'nın genç oyuncusu Pınar Kaya, erkek basketbol milli takımında forma giyen ağabeyi Ali Kaya'nın teşvikiyle ay-yıldızlı ekibe katıldığını söyledi.

Pınar Kaya yaptığı açıklamada, ilk defa Japonya'ya karşı milli formayı giydiğini ve bunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Çok mutlu oldum. Milli takımda oynamak gurur verici. Ağabeyimin teşvikiyle milli takımdayım. Buraya gelmemi çok istedi. Ben de onun bu fikrine katıldım. İlk başlarda takıma katılmayı hiç istemiyordum. Daha sonra milli takımdaki ortamı gördüm ve çok beğendim. Beni heyecanlandırdığını hissettim." ifadelerini kullandı.

"Neslihan Demir Güler'i örnek alıyorum"

Pınar Kaya, geçen ay Galatasaray'a transfer olan milli voleybolcu Neslihan Demir Güler'i örnek aldığını ve ileride onun gibi başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğini aktardı.

Takımdaki arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini ve onlardan çok şey öğrendiğini vurgulayan 16 yaşındaki oyuncu, "Ailem yanımda olmadığı için takımdaki büyüklerim bana ablalığın yanı sıra hem annelik hem de babalık yapıyor." diye konuştu.

Belli bir oranda duyabildiğini ve bu sebeple takımın sesi olmaya çalıştığını anlatan Pınar, organizasyonun kendileri için bir okul niteliği taşıdığını da sözlerine ekledi.

Dokgöz: "Kadın sporcu bulmakta zorlanıyoruz"

İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Fuat Dokgöz, kadın sporcu bulmakta zorlandıklarına dikkati çekti.

Dokgöz, "Çektiğimiz en büyük zorluk, kadın sporcu bulamamak. Takımda yer alan 14 sporcudan 8'i ilk defa milli formayı giyiyor. Bu durum, gelecek adına bizi ümitlendiriyor ancak tecrübe eksikliğine de sebep oluyor. Kadın sporcu bulmakta zorlanıyoruz. Buraya gelirken, tribünlerin dolmayacağı endişesini taşıyorduk fakat Samsun halkı, tüm takımlarımıza gösterdiği destekle sahip çıktı ve bizi çok mutlu etti." diye ekledi.