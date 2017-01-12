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Afrika Kupası'na Türkiye'den 16 futbolcu

2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den 16 futbolcu yer alacak.

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Afrika Kupasına Türkiyeden 16 futbolcu
Gabon'un ev sahipliğinde 31. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, 14 Ocak-5 Şubat tarihlerinde oynanacak. 16 takımın katıldığı turnuvada Türkiye'den 16 futbolcu boy gösterecek.
 
Spor Toto Süper Lig'den 14 futbolcunun katılacağı turnuvaya TFF Birinci Lig'den 2 oyuncu dahil olacak.
 
A Grubu'nda ev sahibi Gabon'un yanı sıra, Gine-Bissau, Burkina Faso ve Kamerun, B Grubu'nda Cezayir, Zimbabwe, Tunus ile Senegal bulunuyor.
 
C Grubu'nda Fildişi Sahili, Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fas, D Grubu'nda ise Gana, Uganda, Mali ile Mısır mücadele edecek.
 
En fazla futbolcu Kardemir Karabükspor'dan
 
Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den 16 futbolcu yer alırken, Kardemir Karabükspor 3 oyuncuyla en fazla ismi gönderen takım oldu.
 
Kardemir Karabükspor'un forvet oyuncusu Mustapha Yatabare Mali, deneyimli futbolcu Abdou Razack Traore Burkina Faso ve Andre Byigo Poko ise ev sahibi Gabon için sahaya çıkacak.
 
Senegalli futbolcular göze çarpıyor
 
Turnuvaya katılan 16 takımın kadrolarında Türkiye liglerinden en fazla Senegalli futbolcular yer alıyor.
 
Senegal'de dört, Burkina Faso, Mali ve Togo'da ikişer, Kamerun, Gabon, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir ve Tunus'da ise birer isim bulunuyor. AA
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, 2017 afrika kupası, Türk futbolcular
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