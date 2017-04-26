  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Adrenalin dolu haftasonu Körfez'de

Adrenalin dolu haftasonu Körfez'de

Geçtiğimiz sezon ulusal statüye yükseltilen drift branşında sezon açılışı 30 Nisan Pazar günü TOSFED İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleşecek.

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Adrenalin dolu haftasonu Körfezde

Drift Motorsporları Kulübü tarafından 2011 yılından bu yana Apex Masters Turkish Drift Series adı altında mahalli statüde düzenlenen ve geçtiğimiz sezon ulusal statüye yükseltilen drift branşında sezon açılışı 30 Nisan Pazar günü TOSFED İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleşecek...

PWR Balata ana sponsorluğunda Spor Toto, RedBull.com Power FM, PDS Medya ve Motul tarafından desteklenen Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ilk yarışında 18 otomobil, kalabalık seyirci topluluğu önünde unutulmaz bir görsel show sunacak.

Motor güçleri 200 ile 700 beygir arasında değişen BMW ve Nissan marka otomobillerin çoğunlukta olduğu organizasyon, 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak idari ve teknik kontrol ile başlayacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan antrenman ve sıralama turlarının ardından da pazar günü yarışacak ‘en iyi 16’ pilot belirlenmiş olacak.

30 Nisan Pazar günü saat 10:00’da başlayacak olan antrenman turlarının ardından, seyirciler saat 12:00'de tanışma serenomisiyle pilotları ve drift otomobillerini yakından tanıma fırsatını elde edecekler. Saat 13:00'de ikili eşleşmelerle başlayacak sezonun ilk yarışı, saat 17:00'ye kadar izleyenlere kapı kapıya mücadelenin olduğu bol dumanlı adrenalin dolu bir yarış sunacak.

Etiketler: körfez, adrenalin, drift, motorsporları
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