  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Adebayor ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, takımla ilk çalışmasını yaptı.

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Adebayor ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
 
Turuncu-lacivertli takımla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adebayor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana katıldı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli futbolcunun, idmanın tamamında çalıştığı belirtildi. Adebayor'un hırslı olduğu ve formda bir görüntü sergilediği bildirildi. AA
 
Etiketler: medipol başakşehir yeni transferi, Emmanuel Adebayor, ilk antrenmanına çıktı, SPor Toto Süper Lig
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