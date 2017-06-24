  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Adanaspor, Yener Arıca'yı renklerine bağladı

Adanaspor, Hollanda 2. Futbol Ligi'nde yer alan Almere City'de forma giyen Yener Arıca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Adanaspor, Yener Arıcayı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Hollanda 2. Futbol Ligi'nde yer alan Almere City'de forma giyen Yener Arıca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların sözleşme imzaladığı Yener Arıca, transferin hayırlı olmasını dileyerek, başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

Hollanda ekibi Ajax'ın altyapısında yetişen Yener Arıca, daha önce Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da forma giydi. Geçen sezon Almere City'de 31 maçta görev alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8 gol kaydetti. AA

Etiketler: yener arıca, transfer, adanaspor
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