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Adanaspor, teknik direktörlüğe Levent Şahin'i getirdi

A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden olan Şahin, bu görevinin yanı sıra Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yürütecek

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Adanaspor, teknik direktörlüğe Levent Şahini getirdi
Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden Levent Şahin'i teknik direktörlüğe getirdi.
 
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Adana'yı ve Adana kültürünü bilen, güçlü bir isimle çalışmış, donanımlı bir isim olması sebebiyle Şahin'in kulübün ilk tercihi olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Şahin ile yapılan görüşmenin yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den de izin istendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
 
"Fatih hocamız önce yardımcısından vazgeçmek istemediğini ifade etmesi üzerine Şahin hoca ile çalışma isteğimizdeki ısrarımızı belirttik. Bunun üzerine Fatih hocamız, Şahin'in görevine devam etmesi koşuluyla Adanaspor'da çalışmasına onay verdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adanaspor futbol takımının teknik direktörlük görevine Şahin getirildi." AA
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, levent şahin, anadanaspor
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