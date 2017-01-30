  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.044
  • BIST 86237.54
    ALTIN 145.226
Buradasınız : » » Adanaspor evinde galip

Adanaspor evinde galip

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Adanaspor-Kasımpaşa karşılaşması, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanaspor evinde galip
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Adanaspor-Kasımpaşa karşılaşması, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
 
5. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı'dan topu kapan Roni, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Adanaspor maçta 1-0 öne geçti. 
 
16. dakikada soldan Vinicius'un ortasında ön direkte Roni kafayla topu Magaye'ye indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
 
22. dakikada Tunay Torun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda, top direğin yanından auta çıktı. 
 
60. dakikada Andre Castro'nun sağdan yaptığı ortada, altıpasta iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Itandje iki hamlede topu kontrol etti.
 
62. dakikada Adanaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Vinicius, pasını ceza sahası dışındaki Digao'ya aktardı. Bu futbolcu, sağ çaprazda kaleye uzak mesafeden attığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0
 
Adanaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. AA
 
Etiketler: adanaspor, Kasımpaşa, SPor Toto Süper Lig
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER