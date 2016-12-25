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Adanaspor çıkış yakaladı

Turuncu-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan alarak çıkışa geçti.

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Adanaspor çıkış yakaladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, son iki haftada aldığı galibiyet ve beraberlikle çıkışa geçti.
 
Ligin ilk 14 haftasında sadece 6 puan toplayarak son sıraya "demir atan" turuncu-beyazlılar, son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çekiyor.
 
Teknik direktör Krunoslav Jurcic'in gönderilmesinin ardından yardımcı antrenörlerle maçlara çıkan Adanaspor, geçen hafta sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra 3 puan almayı başardı.
 
Bu galibiyetle ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşayan turuncu-beyazlı ekip, dün de lig lideri Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta 1-1 berabere kaldı.
 
Ligin ilk 14 haftalık periyodunda sadece 6 puan alabilen Adanaspor, son iki haftada ise 4 puan toplayarak yükselişe geçti.
 
Teknik direktör sıkıntısı yaşandı
 
Adanaspor, lig başından bu yana teknik direktör sıkıntısı çekmeye devam etti.
 
Akdeniz ekibi, ilk hafta maçı öncesinde teknik direktör Engin İpekoğlu ile yollarını ayırarak takımın başına altyapı sorumlusu Eyüp Arın'ı getirdi.
 
Arın yönetiminde birer beraberlik ve mağlubiyet aldıktan sonra göreve getirilen Krunoslav Jurcic de Adanaspor'la çıktığı 11 Süper Lig maçında sadece 5 puan topladı ve bekleneni veremedi.
 
14. hafta maçı öncesinde Jurcic'in takımdan gönderilmesiyle, 3 haftalık periyotta yardımcı antrenörler Serhat Galimane ve Eyüp Arın takımı maçlara hazırladı.
 
Akdeniz ekibi, önceki gün yaptığı açıklamayla, A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden Levent Şahin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurmuştu. AA
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, adanaspor
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