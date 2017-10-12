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Buradasınız : » » Aboubakar'ın serbest kalma bedeli 50 milyon avro

Aboubakar'ın serbest kalma bedeli 50 milyon avro

Portekiz ekibi Porto, Kamerunlu golcü futbolcu Aboubakar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.

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Aboubakarın serbest kalma bedeli 50 milyon avro

Portekiz Premier Lig takımlarından Porto, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Porto Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi uzatılan 25 yaşındaki Aboubakar'ın serbest kalma bedelinin 50 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 7,2 milyon avro karşılığında Aboubakar'ın özel reklam geliri haklarının yüzde 60'ının satın alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynadıktan sonra Porto'ya geri dönen Aboubakar, bu sezon ligde 6, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol attı.

Etiketler: portekiz ekibi porto, Aboubakar
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