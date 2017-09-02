A Milliler, Ukrayna deplasmanında üzdü

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile yaptığı maçı 2-0 kaybetti.

18. dakikada Ukrayna öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Konoplyanka ceza sahasına girdi, Kravets'e pasını bıraktı. Kravets, geriden gelen Kovalenko'ya pasını attı. Kovalenko da bekletmeden ceza sahası içindeki Yarmolenko'ya pasını gönderdi. Yarmolenko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Savunmadan atılan uzun pası Kravets kontrol etti. Sol kanattan ceza sahasına giren Kravets, dar açıdan sert vurdu, kaleciden dönen topu Kovalenko önünde buldu. Bu oyuncunun ayağından açtığı topu, son anda savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada Ukrayna farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Ukrayna atağında, Konoplyanka, ceza sahasına girdi. Son çizgiye indi ve pasını altı pasın önündeki Yarmolenko'ya attı. Yarmolenko, Mehmet Topal'ı ekarte ederek topu boş kaleye gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.