A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Adı Galatasaray sportif direktörlüğü için geçen 72 yaşındaki teknik adam için son hamle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi.

Federasyon yöneticileri Mircea Lucescu'ya milli takım teknik direktörlüğü teklif etmek için Romanya'ya gitti.

Deneyimli teknik direktöre Milli Takım'ın başına geçmesini önerdi.

Rumen teknik adam teklifi kabul etti. Lucescu ile Galatasaray yönetimi de bir süredir sportif direktörlük görevi için görüşmeler yürütüyordu. Deneyimli çalıştırıcının tercihi milli takım oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Lucescu'nun akşam 20:30'da birlikte İstanbul'da olması bekleniyor.