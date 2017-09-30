A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Sarıoğlu ve Mevlüt Erdinç de uzun bir aranın ardından milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Sezon başında Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan ve başarılı performansıyla dikkati çeken Sabri, 6 yıl sonra milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Tecrübeli oyuncu, son olarak 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 11-15 Kasım 2011'de Hırvatistan ile oynanan play-off maçlarında kadroda yer almıştı.

Medipol Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç ise 30 Eylül 2016'da açıklanan aday kadroda bulunmuştu.

Milli takımda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanan karşılaşmaların kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı ile Cenk Gönen, bu sefer aday kadroya dahil edilmedi.

Volkan Şen ise iki maç aradan sonra aday kadroya alındı.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Arda Turan (Barcelona), Enes Ünal (Villarreal)

Milliler, 2 Ekim Pazartesi günü Antalya'da toplanacak

A Milli Takım aday kadrosunda yer alan oyuncular, 2 Ekim Pazartesi günü Antalya'da bir araya gelecek.

İzlanda ve Finlandiya maçlarına Antalya kampında hazırlanacak milliler, 5 Ekim Perşembe günü İzlanda maçının oynanacağı Eskişehir'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.15'te Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Milli takım, basın toplantısının ardından İzlanda karşılaşması için son hazırlığını gerçekleştirecek. Türkiye, İzlanda'yı 6 Ekim Cuma günü saat 21.45'te konuk edecek.

A Milli Takım, Finlandiya karşılaşması için 7 Ekim Cumartesi günü maçın oynanacağı Turku kentine seyahat edecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Milliler, Finlandiya maçının hazırlıklarını ise Veritas Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Milli takım, 9 Ekim Pazartesi günü Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.