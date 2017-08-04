  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » A Milli Takımın 45. hocası 'Lucescu'

A Milli Takımın 45. hocası 'Lucescu'

A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin 45. teknik adamı olarak sahaya çıkacak.

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A Milli Takımın 45. hocası Lucescu

Türkiye, 94 yıllık tarihindeki 549 maçta 26'sı Türk, 18'i yabancı, toplam 44 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Mircea Lucescu, milli takımın başındaki 19. yabancı teknik adam unvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım'da Türk hocaların yanı sıra daha önce dörder İngiliz ve Macar, üçer İtalyan ve Yugoslav, birer de İskoç, Rumen, Alman ve Hollandalı teknik adam görev yaptı.

Petrescu'dan sonraki ikinci Rumen

Türk futbolunu yakından tanıyan Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak ikinci Rumen teknik adam olacak.

Deneyimli teknik adam, 1971'de sadece bir maçta görev yapan vatandaşı Nicolae Petrescu'nun ardından Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak ikinci Rumen olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında lig şampiyonlukları yaşayan Lucescu, bu kez milli takımla başarıyı kovalayacak.

Rekorlar Fatih Terim'de

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde en çok maçı Fatih Terim döneminde oynadı.

Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde milliler toplam 135 maça çıktı.

Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Fatih Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı. 

Etiketler: Lucescu, a milli futbol takımı
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