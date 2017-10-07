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Buradasınız : » » A Milli Takım'ın 2018 Rusya şansı kalmadı

A Milli Takım'ın 2018 Rusya şansı kalmadı

İzlanda'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçlar öncesi Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını yitirdi.

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A Milli Takımın 2018 Rusya şansı kalmadı

 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında konuk ettiği İzlanda'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Rusya'da yapılacak finallere katılma şansını kaybetti.

Ay-yıldızlılar, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken karşılaşmada sahadan 3-0 mağlup ayrılarak 14 puanda kaldı ve son maçlar öncesinde 4. sıraya geriledi.

I Grubu'nda son maçlar öncesi İzlanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puanlı takımlardan Hırvatistan averajla 2'nci, Ukrayna ise 3. sırada yer aldı. Grupta 8 puanlı Finlandiya 5'inci, 1 puanlı Kosova 6'ncı ve son sırada bulunuyor.

Türkiye bu sonuçla 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma umutlarını yitirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın grupta oynadığı 9 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Hırvatistan-Türkiye: 1- 1

Türkiye-Ukrayna: 2-2

İzlanda-Türkiye: 2-0

Türkiye-Kosova: 2-0

Türkiye-Finlandiya: 2-0

Kosova-Türkiye: 1-4

Ukrayna-Türkiye: 2-0

Türkiye-Hırvatistan: 1-0

Türkiye-İzlanda: 0-3

Etiketler: 2018 FİFA Dünya Kupası, Türkiye İzlanda maçı, eskişehir, rusya
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