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Buradasınız : » » A Milli Takım'da 4 isim aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 isim aday kadrodan çıkarıldı

Millilerde Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları, Caner Erkin ise sarı kart cezalısı olması nedeniyle, Finlandiya kafilesinde yer almadı.

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A Milli Takımda 4 isim aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde, 4 futbolcu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin'in sakatlıkları, Caner Erkin'in ise sarı kart cezası nedeniyle Finlandiya kafilesinde yer almadığı bildirildi.

Açıklamada, İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bölümünün ardından oyundan çıkan Nuri Şahin'in belinde zorlanma sonucu ağrı oluştuğu, karşılaşma sonrasında ise Arda Turan'ın sol ayak 5'inci tarak kemiğinde, Burak Yılmaz'ın da her iki kasığında ağrı ortaya çıktığı belirtildi.

A Milli Takım Teknik Heyeti'nin de Dünya Kupası finallerine katılma şansının dün oynanan İzlanda maçının ardından kaybedilmesi nedeniyle, sakatlığı bulunan üç futbolcunun riske edilmeyip tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Finlandiya seyahatine katılmamalarını uygun gördüğü aktarıldı.

Takımın bu sabah gerçekleştirdiği çalışmada ise bel bölgesinde kas ağrısı hisseden Volkan Şen'in Finlandiya'ya götürüldüğü ve oyuncuya tedaviye vereceği yanıta göre özel program uygulanacağı kaydedildi.

Etiketler: türkiye finlandiya maçı, a milli takım aday kadrosu, A Milli Takım
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