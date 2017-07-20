Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna 2014'ten bu yana seçildiğini ve artık ay-yıldızlı kaleyi korumak istediğini söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Innsbruck şehrinde kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Harun Tekin, hedefinin A Milli Takım kalesine geçmek ve Avrupa'da futbol oynamak olduğunu belirtti.

Üç yıldır A Milli Takım kadrosunda yer alan ve yalnızca Moldova ile oynanan özel maçta forma giyen Harun, "Ay-yıldızlı formayı giymek her zaman gurur verici bir şey. Her zaman Milli Takım'a gitmeye çalışıyorum ama sadece gitmekle olmuyor. Benim tabii ki hedefim var. Orada oynamak istiyorum, oynamak için de zorluyorum. İnşallah sürekli gitmek ve A Milli Takım kalesini korumak istiyorum. Türkiye için elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

"Savaşan bir takım olacağız"

Harun Tekin, yeni Teknik Direktörleri Paul Le Guen'in takıma farklı bir hava kazandırdığını aktararak, "Hocamızın bize çok büyük olumlu etkisi olduğunu söyleyebilirim. Kampa geç katıldım, geldiğimde beni çok pozitif karşıladı. Tüm oyuncularla diyaloğu çok iyi. Bunun yanında da çok disiplinli bir teknik adam. Bize büyük şeyler katacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bursaspor'un yeni bir yapılanma süreci içinde olduğunun altını çizen Harun, şöyle devam etti:

"Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular da gelecektir. Bursaspor'un hedefi her zaman yukarılarda oynamak ve Avrupa kupalarına gitmektir. Son zamanlarda düşüşteyiz, bunun da bilincindeyiz. İnşallah bu zor dönemin üstesinden geliriz ve üst sıralarda yer alırız. Daha önce oyun sistemimiz hep baskılıydı. Taraftarımız da bunu istiyor. Hocamızın sistemi de bu yönde. Şu anda tempomuz çok iyi, herkes antrenmanda bile çok hırslı. Sonuçta iyi bir tempo ile üst üste hazırlık maçları oynuyoruz. Hırslı ve savaşan bir takım olacağız."

"Benim de hedefim Avrupa'da oynamak"

Bursaspor'un 28 yaşındaki file bekçisi, son dönemlerde Türk oyuncuların Avrupa'ya daha fazla transfer olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eskiden Avrupa'ya daha zor gidiliyordu. Yine de bir Türk kaleci için Avrupa'ya gitmek daha zor bir iş. Ama yine de hedefim Avrupa'ya gidip orada oynamak ama öncesinde çok iyi bir performans göstermem gerektiğinin bilincindeyim. Avrupa daha büyük bir arena. Buradan daha çok oyuncu gitmediği için bizim de piyasamız düşüyor. Ne kadar çok oyuncu giderse biz de o kadar değerli oluruz."