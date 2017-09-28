A Milli Kadın Voleybol Takımı Rusya ile karşılaşacak

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarın çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

Milliler, gruptaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, yaptığı açıklamada, Rusya ile oynayacakları çeyrek final maçına ilişkin, "Daha önce grupta karşılaştığımız için iki takım da birbirini iyi tanıyor. Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli voleybolcu, Türkiye'nin play-off'ta Polonya'yı 3-1 yendiği karşılaşmayla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Aslında karşılaşmaya çok iyi başladık ve ilk 2 seti kazandık. Sonra Polonya çok iyi servis atmaya başladı. Defansta da harika iş çıkardılar ve tekli blok karşısında dahi sayı alamadık. Dördüncü sette de geride kaldık ama rakibimizi yakaladık ve son sayıya kadar savaştık. Bu maçı kazanacağımıza inandık ve başardık. Bu beni çok mutlu etti."