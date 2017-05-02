A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası hazırıklarına başladı

Şampiyona için İstanbul'da kampa giren milliler, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde antrenmana çıktı. Başındaki yarım saatlik bölümü basına açık tutulan antrenman, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi maçları devam ettiği için 7 oyuncu ile gerçekleştirildi.

Hazırlıklarını 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar İstanbul'da sürdürecek kadın milliler, aynı gün kondisyon çalışmaları için Slovenya'ya gidecek ve kamp süresince burada üç hazırlık maçı oynayacak. Yurda döndükten sonra bu kez Rusya'ya gidecek milliler 3-4 Haziran'da iki hazırlık müsabakası daha yapacak. Aday kadroda yer alan sporcular, 9-10 Haziran'da Letonya ile iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 13 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Çekya'ya hareket edecek.

Lara Sanders aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle Lara Sanders aday kadrodan çıkarıldı.

Aday kadro

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ayşegül Günay, Şaziye İvegün Üner (Bellona AGÜ), Kübra İmren Siyahdemir (Beşiktaş), Tilbe Şenyürek, Elif Emirtekin, Özge Kavurmacıoğlu (BOTAŞ), Hülya Çoklar (Canik Belediyespor), Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Esra Ural, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan (Fenerbahçe), Işıl Alben, Cansu Köksal, Pınar Gezici (Galatasaray), Safiye Simay Karaman, Merve Aydın (Girne Üniversitesi), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi)