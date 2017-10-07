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A Milli Futbol Takımı, Finlandiya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Finlandiya ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

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A Milli Futbol Takımı, Finlandiyaya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Finlandiya ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Eskişehir'de dün İzlanda ile oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri maçın ardından geceyi kentte geçiren milli takım kafilesi, 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacakları grubun son karşılaşması için Hasan Polatkan Havalimanı'ndan özel uçakla Finlandiya'ya hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların, havalimanında morallerinin bozuk olduğu görüldü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın TSİ 18.30'da Finlandiya maçının oynanacağı Veritas Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Finlandiya maçı öncesindeki son çalışmasını da yarın TSİ 19.00'da aynı statta yapacak.

Etiketler: A Milli Takım, finlandiya türkiye maçı
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