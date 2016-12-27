'81. Büyük Atatürk Koşusu' bugün Ankara'da koşulacak

İlki 1936'da gerçekleştirilen koşuya bu yıl 575 erkek ve 150 kadın atlet kayıt yaptırdı. 7'den 70'e herkesin katılabileceği büyük yarış, TRTSPOR ekranlarından izleyiciyle buluşacak..

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonları arasında yer alan Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl 81'inci kez koşulacak.



Saat 14.00'de Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayacak yarış, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik Caddesi ve Anadolu Meydanı'nı takip ederek, TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı önünde son bulacak.

2001 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcuların katılabileceği organizasyonda, kulüpler, erkeklerde en fazla 6, kadınlarda ise en fazla 4'er sporcudan oluşturacakları takımlarla yarışabilecek.

Dereceye giren takımların kupalarıyla sporcuların madalyaları, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilecek. Kadınlar ve erkeklerde ilk 10 sırayı alan sporculara, 100 ile 2 bin lira arasında değişen para ödülü verilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, uluslararası statüde yer alan yarışa yabancı sporcuların da başvurduğunu belirtti ve ilerleyen yıllarda güçlü bir sponsorla özellikle yarışın uluslararası yönünü güçlendirmek istediklerini söyledi..

1936'dan bu yana aralıksız gerçekleştirilen koşuya bu yıl 575 erkek ve 150 kadın atlet kayıt yaptırdı. Koşuyu geçen yıl erkeklerde Mehmet Çağlayan, kadınlarda ise Türkan Özata kazanmıştı.