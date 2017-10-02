7 ayda kick boks Balkan şampiyonu oldu

Kick boks sporuyla 7 ay önce tanışan 24 yaşındaki matematik öğretmeni Fatma Hanım Gökçe, kısa sürede kendini geliştirerek önce milli takıma seçildi ardından 52 kiloda Balkan şampiyonu oldu.

Şanlıurfa'da 7 ay önce kick boks sporuyla tanışan 24 yaşındaki matematik öğretmeni, kısa sürede kendini geliştirerek önce milli takıma seçilmeyi başardı ardından 52 kiloda Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Akçakale ilçesindeki bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Fatma Hanım Gökçe, boş zamanlarında Şanlıurfa'daki kick boks kursuna katıldı. Bu alandaki yeteneği antrenörü tarafından keşfedilen Gökçe, Haliliye Belediyespor adına katıldığı Türkiye ve bölgelerarası kick boks şampiyonalarında iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Aldığı madalyaların ardından milli takıma seçilen Gökçe, 22-25 Eylül'de Karadağ'ın Bijelo Polje kentinde yapılan Balkan Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalya elde etti.

Gökçe yaptığı açıklamada, spora çocukluğundan beri ilgisinin bulunduğunu ancak kick boks konusunda yeteneklerinin farkında olmadığını söyledi.

Antrenörünün teşvikiyle profesyonel olarak sürdürdüğü kick boks sporunda Türkiye ve bölge dereceleri de bulunduğunu anımsatan Gökçe, kısa sürede elde ettiği başarının tesadüf olmadığını çalıştığı ilçeye 50 kilometre mesafedeki Şanlıurfa'ya haftada 6 gün giderek antrenman yaptığını ifade etti.

Gökçe, 7 ay önce başladığı bu sporda beslenmesine de dikkat ettiğini aktararak, "Hiç bilmediğim bir sporda kısa sürede bu kadar başarılı olmak beni çok mutlu etti. Bu başarıyı yakalamak öz güvenimi de arttırdı. Şimdi kendime yeni hedefler koydum. Artık daha çok çalışıp dünya şampiyonu olmak istiyorum. Öğretmen olmak ve bu sporu yapmak çok zor ama elimden geldiği kadar boş zamanlarımda fedakarlık yaparak çalışıyorum. Önceleri ön yargılarım vardı ama başladıktan sonra takım arkadaşlarım ve antenörlerimin desteğiyle bunu yenmeyi başardım. Genç kızlara tavsiyem bu sporu yapsınlar, ne kadar başarılı olduklarını görecekler." şeklinde konuştu.

Akaltun: "Bu sürede bu başarıyı yakalamak çok zor"

Kick Boks Milli Takım antrenörlerinden Murat Akaltun ise Fatma öğretmenin 7 ay önce bu sporu yapmaya başladığını, bu kadar kısa sürede yetenekleri sayesinde başarıyı yakaladığını kaydetti.

Kısa, orta ve uzun vadeli programlar hazıladıkları Gökçe'nin önemli başarılar elde ettiğini aktaran Akaltun, "Bu başarılarının ardından davet edildiği milli takım adına katıldığı Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak hem Türkiye'yi hem de Şanlıurfa'yı gururlandırmayı başardı. Türkiye'de bunun bir benzeri var mı bilmiyorum ama 24 yaşında bir öğretmenin kısa sürede Balkan şampiyonu olması bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Bu sürede bu başarıyı yakalamak çok zor. Amacımız Fatma ve diğer sporcularımızla iyi çalışarak başarılarımızı arttırmak." değerlendirmesinde bulundu.