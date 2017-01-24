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5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

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5 kulüp PFDKya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "talimatlara aykırı hareketi" ve Antalyaspor Antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk ile Elazığspor'un da kurula sevk edildiği duyuruldu.

Etiketler: tff, türkiye futbol federasyonu, SPor Toto Süper Lig
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