4x400'de Türkiye sonuncu olarak elendi

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışı elemelerine katılan Türkiye, serisinde sonuncu oldu.

Ahmet Kasap, Batuhan Altıntaş, Mahsum Korkmaz ve Yavuz Can'dan oluşan milli takım, İngiltere'nin başkenti Londra'da organize edilen şampiyonanın 9. gününde, erkekler 4x400 metre bayrak yarışı seçmeleri için piste çıktı.

Altıncı kulvarda yarışan milli sporcular, 3.15.45'lik dereceleriyle serisinde ve genel klasmanda son sırayı alarak şampiyonaya veda etti.

Wilbert London, Bryshon Nellum, Michael Cherry ve Tony McQuay'dan oluşan son şampiyon ABD, 2.59.23'lük derecesiyle ilk sırada yer aldı. Renny Quow, Jereem Richards, Machel Cedenio ve Lalonde Gordon'un yer aldığı Trinidad Tobago, 2.59.35 ile ikinci, Dylan Borlee, Jonathan Borlee, Robin Vanderbemden ve Kevin Borlee'den oluşan Belçika ise 2.59.47 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

İlk seride mücadele eden Jamaika, 3.01.98'lik derecesiyle genel klasmanda 9'uncu sırada kaldı ve final biletini alamadı.

Londra Olimpiyat Stadı'ndaki final yarın akşam TSİ 23.15'de koşulacak.