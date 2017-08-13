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4x100 metre bayrak yarışında dereceye giremedik

16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinde Türkiye, dereceye giremedi.

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4x100 metre bayrak yarışında dereceye giremedik

16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinde Türkiye, dereceye giremedi.

Erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey ve Yiğitcan Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım, tarihinde ilk kez erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finali için piste çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da organize edilen şampiyonada 3'üncü kulvarda yarışan milli sporcular, 38.73'lük derecesiyle Dünya Şampiyonası'nı 7'inci sırada tamamladı.

Yarışmada ilk sırayı 37.47 ile ev sahibi Büyük Britanya aldı. İkinciliği 37.52 ile ABD takımı elde ederken büyük bir sürprize imza atan Japonya 38.04'le dünya üçüncüsü oldu.

Bu arada, Usain Bolt yarışın son 100 metresi koşulurken sakatlanınca Jamaika takımı mücadeleyi tamamlayamadı.

Etiketler: 4x100 metre bayrak yarışı, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası
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