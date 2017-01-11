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Buradasınız : » » 49 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi yenilendi

49 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi yenilendi

Japonya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Yokohama forması giyen 49 yaşındaki golcü oyuncu Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesi yenilendi.

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49 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi yenilendi

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta 50 yaşına girecek Miura'nın sözleşmesinin bir yıllığına uzatıldığı belirtildi.

Miura, 32 yıllık profesyonel futbol kariyerinde ülkesi dışında Brezilya’nın Santos, İtalya’nın Genoa, Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb ve Avustralya’nın Sydney takımlarında da görev yaptı. "Kral Kazu" lakaplı futbolcu, geçen sezon oynadığı 20 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Futbol dünyasının en uzun kariyere sahip isimlerinden Miura, yeni sözleşmeyle ilgili duygularını paylaşarak, "Bana güvenen kulübüme teşekkür ediyorum. Taraftarlar ve takım arkadaşlarım için tüm gücümle mücadele etmeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli golcü, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı’yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı. AA

Etiketler: Yokohama, Kazuyoshi Miura, Japonya İkinci Futbol Ligi, futbol dünyası, Japonya Milli Takımı
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