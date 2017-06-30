  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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42 derece sıcak, maç bıraktırdı

Antalya Open tenis turnuvasında tekler yarı finalinin son setinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Baghdatis, aşırı sıcaklıkta sıvı kaybı ve tansiyon düşmesinden dolayı maçı bıraktı.

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42 derece sıcak, maç bıraktırdı

Kıbrıs Rum Kesimi sporcusu Marcos Baghdatis, 42 dereceyi bulan sıcaklıkta yaşadığı sıvı kaybı ve tansiyon düşmesi dolayısıyla ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open uluslararası erkekler tenis turnuvasındaki tekler yarı final maçını son sette bıraktı.

Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla, Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın yedinci gününde, tekler yarı finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile Japon Yuichi Sugita karşılaştı.

1-1 devam maçın üçüncü setinde Sugita 4-1 öndeyken, Baghdatis, aşırı sıcak sonucu sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlandı. Rakibinin müsabakayı yarıda bırakması sonucu Japon sporcu finale yükseldi.

Rakibinin topunu karşıladıktan sonra kendisini yere bırakan Baghdatis'e ilk müdahale maçın hakemi, turnuvanın süpervizörü tarafından buzlu havlularla yapıldı. Şemsiyelerle korumaya alınan Baghdatis'e sıvı takviyesinde bulunuldu.

Turnuvadaki doktorlar tarafından müdahale edilen Baghdatis, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek konakladığı otele geçti.

Bu arada, maç sırasında yerde kalan Baghdatis'in yanına gelen Sugita, üzüntüsünü dile getirdi.

Etiketler: Antalya Open tenis turnuvası, Türkiye Tenis Federasyonu, aşırı sıcak, Marcos Baghdatis
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