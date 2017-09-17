'4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu ortaya çıktı'

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, 2015'te geçtikleri 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğunun bu turnuvada bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Turnuvanın son aşamasına büyük bir başarıyla ulaştıklarını aktaran Demirel, "Dört ülkedeki maçlarda da taraftar katılımı oldukça yüksek düzeydeydi. 2015'deki gibi olmadı. Daha iyi salonlarda maçlar yapıldı. Çok sayıda taraftar takımlarını destekledi. Finlandiya ve Tel Aviv'deki maçlarda biletlerin tamamına yakını tükendi. 2015'te geçtiğimiz 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm ev sahibi ülkeleri ve son dörde kalan ekipleri tebrik ederim." dedi.

Yeni yıldızların Avrupa basketbol sahnesine çıkışına tanıklık ettiklerini vurgulayan Demirel, "Organizasyonda genç oyuncular sahne aldı. Çok kaliteli oyuncuları izleme imkanı bulduk. Bizim hedeflerimiz geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarmak. Slovenya tarihinde ilk kez madalya kazanacak. Onları özel olarak tebrik ediyorum. Turnuvada şu aşamaya kadar hiç kaybetmediler. Bu turnuvada bazı büyük yıldızlar son kez oynadı. İspanyol Pau Gasol'ü de özel olarak tebrik etmek istiyorum. Fransız oyuncu Tony Parker'ın rekorunu egale ederek EuroBasket tarihinin en çok sayı atan oyuncu unvanını kazandı. Finalde yer alacak takımlara ve taraftarlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Onan: Çok güzel bir organizasyon geçirdik

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, çok güzel bir organizasyon geçirdiklerini kaydetti.

Son derece çekişmeli bir turnuvanın sonuna geldiklerini belirten Onan, "Turnuvayı en iyi şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon geçirdik. Gönül isterdi ki Türk Milli Takımı olarak daha yukarılara çıkalım, final oynayalım. Çok mücadele eden ve herkes tarafından sevilen bir takımımız oldu. Bu turnuvada emeği geçen federasyon çalışanlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Misafirlerin turnuvayı güvenli ve huzurlu bir şekilde takip etmesini sağlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a da teşekkür eden Ömer Onan, "Turnuvanın grup maçlarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesine rağmen tribünlerin tamamını dolduran ve takımını çok iyi destekleyen Türk halkına teşekkür ediyorum. Son gün heyecanını yaşıyoruz. Final karşılaşması biletlerinin hepsi tükendi. Üçüncülük ve final maçlarında mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum. İyi olanın kazanmasını diliyorum." diye konuştu.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise organizasyona ev sahipliği yapan 4 federasyonu tebrik ettiğini söyledi.

Turnuvanın uzun bir yolculuk olduğunu dile getiren Novak, "Helsinki, Cluj, Tel Aviv ve İstanbul'da ciddi gelişmeler oldu. Salonları dolduran taraftarlar olumlu bir sinerji oluşturdu. Bu durum, oyuncular için de çok iyi oldu. Bizim için oyuncular çok önemli. Diğer EuroBasketler ile kıyaslarsak; yeni yıldızlar ortaya çıktı, kimsenin bu seviyeye gelmesini beklemediği takımlar önemli şeyler başardı. Bu da tüm ülkelerde ve liglerde, olumlu şeyler yapıldığının göstergesi. Bugünkü maçlar için çok heyecanlıyım, İzlemek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de zevk alırsınız." şeklinde görüş belirtti.