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Buradasınız : » » 4 ay men cezası alan Çalhanoğlu'ndan yeni karar

4 ay men cezası alan Çalhanoğlu'ndan yeni karar

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oynamayacağı 4 ay boyunca maaş ve prim almayacak.

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4 ay men cezası alan Çalhanoğlundan yeni karar

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen ve geçen hafta Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesince (CAS) 4 ay futboldan men cezası alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, süreç boyunca alacağı maaş ve primlerden vazgeçtiği açıklandı.

Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bayer Leverkusen ile 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı. Hakan, oynamayacağı dönemde primlerle beraber tüm alacağı ücretlerden vazgeçme teklifinde bulundu.

Açıklamada sözlerine yer verilen Hakan, Bayer Leverkusen Kulübünün olayla herhangi bir ilgisi olmadığını ancak cezadan dolayı sportif ve ekonomik olarak önemli ölçüde etkilendiğini söyledi. Genç oyuncu, kulübün daha fazla zarara uğramasını istemediğini belirtti.

Ayrıca Hakan'ın takımla çalışmalara devam edeceği ve resmi maçlarda görev alamasa da takımın üyesi olarak arkadaşlarını destekleyeceği ifade edildi.

Hakan'ın, CAS kararına karşı hukuki yollara başvurma imkanına sahip olup olmayacağının incelenmesi konusunda kulübün destek vereceği bildirildi. AA

Etiketler: Almanya Birinci Futbol Ligi, Bundesliga, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maaş, prım
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