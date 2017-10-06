3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda 2 madalya

Türkiye, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Cheongju kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Murat Naci Çoklu ikinci, Lütfi Çenet ise üçüncü oldu.

Turnuvada gümüş madalyanın sahibi olan Murat Naci Çoklu, finalde ev sahibi ülkeden H.J. Kim'e 40-30 yenilerek ikinci sırada kaldı.

Organizasyonu üçüncü sırada bitiren Lütfi Çenet ise yarı finalde H.J. Kim'e 40-28 kaybetti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Türk sporcuların elde ettiği başarıları değerlendirerek, "Dünya Kupası'nda ilk kez böyle bir şey oluyor. Başarılı bir yıl geçiriyoruz. Bu sene toplamda 13 madalya kazandık. Sene sonuna kadar 15 madalyayı hedefliyoruz. Bu organizasyonda 2 Türk sporcunun kürsüye çıkması gurur verici." ifadelerini kullandı.